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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak?

Kabine toplantısı tarihi | Yüz yüze eğitimin başlaması ve sonbaharla birlikte vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-09-17 14:05:00 -
Kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. Son dönemde artan vakalar sebebiyle pek çok kişi kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında? Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak?

Kabine toplantısının yapılacağı gün ve saat henüz açıklanmadı. Ancak toplantının 20 ya da 21 Eylül’de yapılması bekleniyor. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması ve salgınla ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.

Kulislerde kabine toplantısında PCR testi zorunluluk alanının genişletilebileceği konuşuluyor.

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