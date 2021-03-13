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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı kararları | Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vatandaşlar yeni risk haritasının açıklanacağı toplantının ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Kabine toplantısı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:16:00 -
Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana kabine toplantıları son derece kritik öneme sahip oldu. Alınan kararlar kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman?

1 Mart Pazartesi günü 81 ilin risk durumu belirlendi. İllere göre karar döneminin başladığını kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Son günlerde vaka artışı ciddi şekilde gözleniyor. Vaka artışları sebebiyle risk haritasının nasıl değişeceği, kısıtlamaların dönüp dönmeyeceği merak konusu. Kabine toplantısının 15 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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