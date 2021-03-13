Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana kabine toplantıları son derece kritik öneme sahip oldu. Alınan kararlar kabine toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman?

1 Mart Pazartesi günü 81 ilin risk durumu belirlendi. İllere göre karar döneminin başladığını kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Son günlerde vaka artışı ciddi şekilde gözleniyor. Vaka artışları sebebiyle risk haritasının nasıl değişeceği, kısıtlamaların dönüp dönmeyeceği merak konusu. Kabine toplantısının 15 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor.