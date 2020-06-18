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Kabine toplantısı ne zaman?

Kafeler restoranlar kapatılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayından itibaren önemli tedbirler alındı. 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde ise normalleşme adımları atıldı. Son dönemde vakaların artmasıyla birlikte vatandaşlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Milyonlarca kişi “Kabine toplantısı ne zaman?” , “Kabine toplantısı tarihi” , “Kısıtlamalar gelecek mi?” , “Sokağa çıkma yasakları gelecek mi?” , “Kafeler restoranlar kapatılacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-06-18 23:01:00 -
Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Son olarak kabine toplantısı 9 Haziran’da yapıldı. Son günlerde vaka sayılarının artması sebebiyle vatandaşlar kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, detaylar.

Kabine toplantısı ne zaman?

Milyonlarca kişi son günlerde sık sık “Kabine toplantısı bugün mü?” , “Kabine toplantısı Cuma günü mü?” , “Kabine toplantısı hangi gün?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Ancak kabine toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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