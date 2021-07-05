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Yaşam Kabine toplantısı kararı Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?
Yaşam

Kabine toplantısı kararı Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Kabine toplantısı kararları 5 Temmuz | Koronavirüs salgınıyla ilgili uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Vatandaşlar kurban bayramında bir kısıtlama olup olmayacağını, bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Önemli konular hakkında kararların çıkması beklenen kabine toplantısı 5 Temmuz Pazartesi saat 16.00’da başladı. Peki, bayram tatili kararı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:52:00 -
Kabine toplantısı kararı Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz’da sona erdi. 20-23 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağını ve bayram tatilinin süresinin ne olduğunu araştırıyor. Peki, bayram tatili kaç gün olacak?

Kabine toplantısı kararı Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Merakla beklenen kabine toplantısı 5 Temmuz Pazartesi günü toplandı. Toplantıda bayram tatiliyle ilgili konunun kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde bayram tatilinin 9 gün olacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptığında konu hakkında detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.

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