Kabine toplantısı tarihi | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Vakalar geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçti. Ancak son günlerde yeni vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Vatandaşlar yasakların kalkacağı tarihi merak ediyor. Peki, korona yasakları ne zaman bitecek?

Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı son olarak 11 Ocak’ta gerçekleştirildi. Son iki haftadır tabine toplantısı yapılmıyor. Kabine toplantısının 1 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kendisine yöneltilen “Yasaklar ne zaman bitecek?” sorusuna “Kabine toplantısının ardından varsa öyle bir şey açıklarız" cevabını verdi.