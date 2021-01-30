Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Koronavirüs yasakları ne zaman kalkıyor? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs ülkemizde 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Salgının ilk gününden bu yana önemli kararlar kabine toplantılarında alındı. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?
Kabine toplantısı tarihi | Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Vakalar geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçti. Ancak son günlerde yeni vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Vatandaşlar yasakların kalkacağı tarihi merak ediyor. Peki, korona yasakları ne zaman bitecek?
Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine toplantısı son olarak 11 Ocak’ta gerçekleştirildi. Son iki haftadır tabine toplantısı yapılmıyor. Kabine toplantısının 1 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kendisine yöneltilen “Yasaklar ne zaman bitecek?” sorusuna “Kabine toplantısının ardından varsa öyle bir şey açıklarız" cevabını verdi.