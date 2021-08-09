Koronavirüs salgınında yaklaşık 1,5 yıl geride kaldı. Bu süreçte uygulanacak tedbirlere ilişkin kararlar, normalleşme adımları gibi konular kabine toplantılarının ardından açıklandı. Milyonlar artan vakalar sebebiyle yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. Bir sonraki abine toplantısının 2 1ağustos’ta yapılması bekleniyordu ancak orman yangınları sebebiyle görüşme ertelendi. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak kabine toplantısının 9 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yapması, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararlarını iletmesi bekleniyor. Artan vakaların durumu, aşılamada gelinen son nokta ve yüz yüze eğitime ilişkin konuların kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.