Milyonların gözü kulağı yılın son kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısında hangi konular görüşülecek? Kabine toplantısında emekli maaş zammı belli olur mu?

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı emekli maaşı kararı

Yılın son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda salgının seyrinden emekli maaşına kadar pek çok konu masaya yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19.00-20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.

Bilindiği gibi emekli maaşlarına yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Söz konusu zam enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Emekliler asgari ücret zammının ardından kendilerine de yüksek bir zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7'de yayımlanan bir programda konuşan Bakan Bilgin, “Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz” dedi.