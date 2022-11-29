Kabine toplantısı bitti mi? Kabine toplantısında alınan kararlar: Son dakika toplantı sonucu! EYT! Kabine toplantısı açıklaması

KABİNE KARARLARI SON DAKİKA | Aylardır gündemdeki yerini koruyan sözleşmeli personellere kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan düzenlemenin ardından detaylar belli oldu. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kimlere kadro verileceği sorusunu cevaplarken arama motorlarında Tamamı sözleşmeli kurum çalışanları nedir? Kimlere kadro verilecek? soruları da en çok araştıranlar listesine girdi. İşte detaylar ve kabine toplantısında alınan kararlar...

TAMAMI SÖZLEŞMELİ KURUM ÇALIŞANLARI NEDİR?

28 Kasım Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellern kadroya geçmesi için aday memurluğa geçiş yapabileceklerini söyledi. Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşemli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları ise sözleşmeli personele kadro dışında bırakıldı.

Sözleşmeli personele kadro dışında bırakılan 'tamamı sözleşmeli kurum' ise, bünyesinde herhangi bir kadrolu personel barındırmayan kurumlara verilen isimdir. Yani bünyesinde çalışanların tamamı sözleşmeli olan kurumlarda görev alanlar, sözleşmeli personele kadro imkanından yararlanamayacak.

KİMLERE KADRO VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada, kamuda 3 yılını dolduran sözleşmeli personellerin kadroya geçiş yapabileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Sözleşmeli askeri personel

Sözleşmeli akademik personel

Sözleşemli KİT personeli

Sözleşmeli sanatçı

Sözleşmeli Meclis danışmanı

Sözleşmeli sağlık yöneticisi

Tamamı sözleşmeli kurum çalışanları

EYT

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.

EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız"

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPILACAK?

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(Kasım ayının son Kabine Toplantısında) Başkan Erdoğan tarafından açıklama geldiği anda detaylara haberlerimiz üzerinden ulaşabilirsiniz...