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Gündem Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?
Gündem

Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile kademeli normalleşmeye geçildiği duyuruldu. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:05:00 -
Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda 1 Haziran'a kadar devam eden kademeli normalleşme adımlarının ele alınması beklenirken, 1 Haziran sonrası da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de toplandı.

Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'nca dün açıklanan kademeli normalleşme planı 1 Haziran'a kadar uygulanacakken, 1 Haziran sonrası hangi tedbirlerin alınacağı da görüşülecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Millete Sesleniş konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

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