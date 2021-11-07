Kabine toplanıyor! Masada operasyon konusu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak.

Olası Suriye operasyonu masada

Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

TURKOVAC ile ilgili çalışmalar değerlendirilecek

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.