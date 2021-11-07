  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine toplanıyor! Masada operasyon konusu var
Gündem

Kabine toplanıyor! Masada operasyon konusu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin gündeminde, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele ve olası Suriye operasyonu olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:41:00 - 2021-11-07 14:41:20
Kabine toplanıyor! Masada operasyon konusu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. G-20 zirvesinde Başkan Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak. G-20 zirvesindeki ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak.

Olası Suriye operasyonu masada

Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.

TURKOVAC ile ilgili çalışmalar değerlendirilecek

Koronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.

Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?
Siyaset

Şehit kızı Gülay Demir'den, Akşener, Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'na zor soru: Neredesiniz?

A Haber canlı yayınına katılan Şehit kızı Gazeteci Gülay Demir; Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözl..
Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması
Tarih

Tarihte bugün: 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması

07 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 7 Kasım 1982 Anayasası İçin Referandum Yapılması. 8 Kasım 1918..
İP’ten ‘küfürbaz’ Lütfü’ye dolaylı destek: Biz de özür diliyoruz, arkasındaki eli ifşa edeceğim!
Gündem

İP’ten ‘küfürbaz’ Lütfü’ye dolaylı destek: Biz de özür diliyoruz, arkasındaki eli ifşa edeceğim!

Şehit yakınını tartaklayan ve küfür eden Lütfü Türkkan’a yönelik ‘ihraç’ etmesi beklentilerin aksine İP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay