Kabine değişikliği olacak mı son dakika Erdoğan açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belirli aralıklarla gündeme getirilen kabide değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son açıklama geldi. Peki kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişecek mi? Erdoğan, 'Herhangi bir değişiklik gerekecekse bunun adımlarını da hızlıca atarız. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda kritik paylaşımlarda bulundu. Kabinenin değişeceği konusunda çıkan haberlere yönelik olarak açıklama yapan Erdoğan, kabine değişecekliğine ilişkin kesin konuştu.

Bazı bakanların değişeceği konusunda yapılan haberler hakkında açıklama yapan Erdoğan açıklamasında ise; "Medyadan gelen taleplerle kabine değiştirmeyiz. 25 kişilik kabineyi zaten 15'e indirdik. Ama herhangi bir değişiklik gerekecekse bunun adımlarını da hızlıca atarız." dedi.