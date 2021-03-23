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Siyaset Kabine değişikliği olacak mı? Hangi bakan değişecek? AK Parti’den son dakika kabine değişikliği açıklaması
Siyaset

Kabine değişikliği olacak mı? Hangi bakan değişecek? AK Parti’den son dakika kabine değişikliği açıklaması

Son günlerde bazı medya organlarında kabine değişiliği olacağına ilişkin iddialar bir hayli gündemdeki yerini almakta. AK Parti’nin kongresi sonrası köklü bir kabine değişikliğine gidileceği, kabine değişikliği ile çok sayıda bakanın ismi değişeceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Kabine değişikliğine ilişkin AK Parti’den son dakika açıklamaları ise merak ediliyordu. AK Parti’den kabine değişikliği olup olmayacağına ilişkin açıklama geldi. Peki kabine değişecek mi? Kabine değişikliği ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:22:00 - 2021-03-23 11:24:00
Kabine değişikliği olacak mı? Hangi bakan değişecek? AK Parti’den son dakika kabine değişikliği açıklaması

AK Parti kabine değişikliği haberlerini doğruladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Mahir Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi. Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Kabine değişecek mi?

Kabine değişikliği olacak mı son dakika haberi: Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

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