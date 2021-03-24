Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?
AK Parti'nin yeni MKYK'sının ilk toplantısı sonrası Ömer Çelik yeni 'MYK' listesini açıkladı. Çelik yeni kabine değişikliğine ilişkin de açıklamada bulundu. Peki, Kabine değişecek mi? Yeni kabine değişikliği ne zaman belli olur? Hangi bakanlar değişecek? İşte ayrıntılar...
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası bir gazetecinin 'Kabine değişikliğine ilişkin sorusuna, "Bu Cumhurbaşkanımızın takdiridir. O karar verecektir" dedi. Çelik, açıklamasında kulislerde dolaşan listelere de değindi.
Kabine değişikliği ne zaman olacak?
Bir gazetecinin ‘Kabine değişikliğine ilişkin sorusuna Çelik, şu cevabı verdi;
*Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar.
*Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.
*Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu.
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