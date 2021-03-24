Kabine değişikliği ne zaman olacak? Hangi bakanlar değişecek?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası bir gazetecinin 'Kabine değişikliğine ilişkin sorusuna, "Bu Cumhurbaşkanımızın takdiridir. O karar verecektir" dedi. Çelik, açıklamasında kulislerde dolaşan listelere de değindi.

Kabine değişikliği ne zaman olacak?

Bir gazetecinin ‘Kabine değişikliğine ilişkin sorusuna Çelik, şu cevabı verdi;

*Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar.

*Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

*Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu.

Kabine değişikliğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.