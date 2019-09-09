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Kabine değişikliği ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği yapacak mı, kabinede kimler gidecek

Hem 31 Mart yerel seçimleri hem de 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sonrası kulislerde dile getirilen hükümette bir kabine değişikliği olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği yapacak mı? Kabine değişikliği ne zaman yapılacak?Kabine değişikliği olursa kabinede kimler gidecek? Soruları çokca gündemi meşgul etti ve etmeye de devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi AK Parti’de kabine revizyon olacak mı? Sorusuna ilişkin çok önemli bir yazıyı kaleme aldı. Selvi yazısında, “Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dediğini yazdı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
Kabine değişikliği ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği yapacak mı, kabinede kimler gidecek

Hem 31 Mart yerel seçimleri hem de 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri sonrası kulislerde dile getirilen hükümette bir kabine değişikliği olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği yapacak mı? Kabine değişikliği ne zaman yapılacak?  Kabine değişikliği olursa kabinede kimler gidecek? Soruları çokca gündemi meşgul etti ve etmeye de devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi AK Parti’de kabine revizyon olacak mı? Sorusuna ilişkin çok önemli bir yazıyı kaleme aldı. Selvi yazısında, “Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dediğini yazdı. 

2 Ekim'de Meclis açılacak. Meclis'in açılmasından sonra Ankara kulisleri daha da haraketlenecek gibi. Bir yandan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan-Abdullah Gül kanadının yeni parti kurma çalışmaları diğer yandan da hükümette olası bir kabine revizyonu.

Kabine değişikliği 2-3 ay sonra mı yapılacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Kabine değişikliği ne zaman?' başlığıyla yayınlanan yazısında AK Parti'nin 5 Eylül gecesi kulislerde kabine değişikliği ile çalkalandığını iddia ederek "Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı" diye yazdı. Abdülkadir Selvi, bir parti yöneticisinin, "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" olabileceğini paylaştığını ifade etti. Olası bir kabinede kimlerin gideceği ya da kimlerin geleceği ise belli değil.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
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