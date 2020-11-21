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Aktüel Kabil'e düzenlenen havan saldırılarında 8 kişi öldü
Aktüel

Kabil'e düzenlenen havan saldırılarında 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:33:16 -
Kabil'e düzenlenen havan saldırılarında 8 kişi öldü

ANKARA (AA) - Afganistan'da başkent Kabil'in bazı yerleşimlerine düzenlenen havan saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryan, yaptığı açıklamada sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda kent merkezinde farklı bölgelere 23 havan mermisinin isabet ettiğini belirtti.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı saldırıları henüz üstlenen olmadı. Taliban yaptığı açıklamada saldırıların sorumluluğunu reddetti.

Kabil'de 24 Ekim'de bir eğitim merkezine, 2 Kasım'da Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 50'da fazla kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ bağlantılı gruplar üstlenmişti.

Saldırılar, Afgan hükümeti ile Taliban temsilcileri arasında ABD ara buluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış müzakerelerinin yürütüldüğü bir dönemde denk geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Katar'a yapacağı ziyarette taraflara şiddetin azaltılmasına yönelik önlemler alınması yönünde telkinde bulunması bekleniyor.

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