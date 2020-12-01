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Dünya Kabil’de Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi esnasında mayın patladı
Dünya

Kabil’de Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi esnasında mayın patladı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Rus diplomatları taşıyan araç geçiş yaptığı sırada mayın patladı. Patlamada Rus diplomatların sarsıntı yaşadıkları ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:55:00 -
Kabil’de Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi esnasında mayın patladı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladığı bildirildi.

Patlamanın Rusya Büyükelçiliği yakınlarında meydana geldiği ifade edildi. Patlama neticesinde Rus diplomatların sarsıntı geçirdikleri belirtildi.

Rusya’nın Afganistan’dan olaya ilişkin inceleme talebi yaptığı kaydedildi.

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