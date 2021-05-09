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Dünya

Kabil'de ölü sayısı 50 oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:53:00 -
Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında dün meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor.
 
Daha önce yaptığı açıklamada patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaptığı yeni açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye yükseldiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
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Yorumlar

Corumlu

Allah kahretsin bu teroristleri bu gariban insanları çocukları öldüren zalimleri.
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