Kabil'de ölü sayısı 50 oldu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
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