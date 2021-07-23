Kabil’de gerginlik tırmanıyor: Taliban üyelerini öldürüp araçların önüne astılar!
ABD destekli Kabil hükümeti, Afganistan'da öldürdüğü Taliban üyelerini askeri araçların önüne astı ve görüntülerini sosyal medyada servis etti.
Kabil hükümeti, Afganistan'da öldürdüğü Taliban üyelerini askeri araçların önüne astı ve görüntülerini sosyal medyada servis etti.
Kabil hükümetinin İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Herat'ın Karuh ilçesinde öldürülen Taliban üyelerinin askeri araçların önüne asıldığı ve gövde gösterisi yapıldığı dikkat çekti.
Görüntüler tepki topladı.
Hükümet güçleri daha önce de öldürülen Taliban üyelerinin cesetlerini yakma, baltayla parçalama ve araçların önüne asma gibi uygulamalar gerçekleştirmişti.
Kaynak: Mepa News