  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akkuyu NGS için tarih belli oldu

Vay beslemeler vay! Onları sadece ABD değil Norveç de fonlamış!

‘Gözler ‘Niye sadece sahil’ diyen Kılıçdaroğlu’nu arıyor... CHP kafalılardan emperyalistlere ‘biz size bağlıyız’ başlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı HaberTürk ve Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu

Erdoğan elbiselerinizi giydirip, saçlarınızı da mı tarasaydı? İYİ Parti yalanda ısrar ediyor

Sultan Alparslan'ın diyarında heyecanlı bekleyiş!

Harekete geçildi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi

Bomba haber böyle duyuruldu! Kurtlar Vadisi ve EDHO birleşiyor

86 yıl sonra ibadete açılmıştı! İlk yılında milyonlar akın etti

Saç çıkmadık yer bırakmıyor! İşte saçların uzamasını ve gürleştirmesini sağlayan doğal teknikler
Kabil’de gerginlik tırmanıyor: Taliban üyelerini öldürüp araçların önüne astılar!
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
Benzema, Kovid-19'a yakalandı
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Dünya Kabil’de gerginlik tırmanıyor: Taliban üyelerini öldürüp araçların önüne astılar!
Dünya

Kabil’de gerginlik tırmanıyor: Taliban üyelerini öldürüp araçların önüne astılar!

ABD destekli Kabil hükümeti, Afganistan'da öldürdüğü Taliban üyelerini askeri araçların önüne astı ve görüntülerini sosyal medyada servis etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 21:37:00 -
Kabil’de gerginlik tırmanıyor: Taliban üyelerini öldürüp araçların önüne astılar!

Kabil hükümeti, Afganistan'da öldürdüğü Taliban üyelerini askeri araçların önüne astı ve görüntülerini sosyal medyada servis etti.

Kabil hükümetinin İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Herat'ın Karuh ilçesinde öldürülen Taliban üyelerinin askeri araçların önüne asıldığı ve gövde gösterisi yapıldığı dikkat çekti.

Görüntüler tepki topladı.

Hükümet güçleri daha önce de öldürülen Taliban üyelerinin cesetlerini yakma, baltayla parçalama ve araçların önüne asma gibi uygulamalar gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay