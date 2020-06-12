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Kabil'de cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:50:40 -
Kabil'de cuma namazı sırasında bombalı saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda imam ve 3 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Şirşah Suri Camisi'nde minbere yerleştirilen bombanın cuma namazı sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda cami imami ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 8 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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