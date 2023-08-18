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Sosyal Medya Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti
Sosyal Medya

Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti

Yeniakit Publisher
2023-08-18 19:28:00 - 2023-08-18 19:31:12

Kabe'de cuma namazı kılındığı sırada Kabe imamı Şeyh Mahir Al Muayqali'nin rahatsızlanması üzerine namazı Şeyh Abdurrahman Sudeys devam ettirdi.

Kabe'de cuma namazı kılındığı sırada nadir bir an yaşandı.

Kabe imamı Şeyh Mahir Al Muayqali, cuma namazı sırasında sağlık sorunu yaşayarak namaza devam edemedi, bunun üzerine Şeyh Abdurrahman Sudeys imamlığı devralarak namaza devam etti.

Sağlık durumu iyi

İmam Mahir‘in tansiyonunun düştüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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