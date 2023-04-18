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İSLAM Kabe'de duygulandıran buluşma!
İSLAM

Kabe'de duygulandıran buluşma!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 23:59:00 - 2023-04-19 00:01:17

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, Adıyamanlı Muhyiddin el-Cezeri Hazretleri ile Kabe'de buluştu.

Kabe'de Adıyamanlı Muhyiddin el-Cezeri Hazretleri ile buluşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Şenocak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kabe'de Adıyamanlı Muhyiddin el-Cezeri Hazretleri ileKabe ziyaretinde bedeniyle dünyada ruhuyla maverada. Ravza’da itikâfta. Her halinde halk içinde Hakk Teala ile olmanın sevinci var. Namaz kılmaktan ayakları yarılan Peygamber’in (sav) mescidinde sırtı yatak görmüyor. Ya Kur’an-ı Kerim okuyor ya namaz kılıyor.

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