Kabaran saçları yatıştıran maske yapımı

Saçlar yeteri kadar nem almadığı ve beslenmediğinde kururlar. Bu kuruma, ilerleyen süreçlerde kabarmalara sebebiyet verir.

Saçlarınızın kabarmamasını istiyorsanız, düzenli olarak saçınıza yetecek gıdaları tüketmek ve dıştan beslemektir. Bunun için sizlere hazırladığımız muhteşem maske tarifini kaçırmayın!

Malzemeler

1 yumurta

1 yemek kaşığı doğal zeytinyağı

1 yemek kaşığı kadar avokado

Yumurta bir adet kalacak şekilde, diğer malzemeleri saç boyunuza göre artırabilirsiniz.

Maskenin içerisine bal da ekleyebilirsiniz.

Bütün malzemeleri karıştırıp homojen bir karışım elde ettikten sonra, saç boyunuza ovalayarak yedirin.

Eğer saç derinizde de kuruluk var ise, kalan malzemeyi saç derinize de uygulayabilirsiniz.

30-45 dakika kadar beklettiğiniz maskeyi, yumuşak hareketlerle ve ılık suyla durulayın.

Kurutana kadar şampuan kullanmayın.

(Banyodan çıktıktan sonra, saçlarınızın kremli olması durumu gibi bir nemlilik bırakın.)

Diğer kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifine buradan ulaşabilirsiniz.