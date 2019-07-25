0553 313 94 23

Kabaran saçları yatıştıran maske yapımı

Saçlarınız yağını dengeleyemediğinde ya da nemini kaybettiğinde yaşadığınız kabarmanın temeline inerek, doğal yollarla bu sorundan kurtulmanın yollarını sizler için derledik.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:10
Kabaran saçları yatıştıran maske yapımı

Saçlar yeteri kadar nem almadığı ve beslenmediğinde kururlar. Bu kuruma, ilerleyen süreçlerde kabarmalara sebebiyet verir. 

Saçlarınızın kabarmamasını istiyorsanız, düzenli olarak saçınıza yetecek gıdaları tüketmek ve dıştan beslemektir. Bunun için sizlere hazırladığımız muhteşem maske tarifini kaçırmayın!

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı doğal zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kadar avokado

Yumurta bir adet kalacak şekilde, diğer malzemeleri saç boyunuza göre artırabilirsiniz.

Maskenin içerisine bal da ekleyebilirsiniz. 

Bütün malzemeleri karıştırıp homojen bir karışım elde ettikten sonra, saç boyunuza ovalayarak yedirin.

Eğer saç derinizde de kuruluk var ise, kalan malzemeyi saç derinize de uygulayabilirsiniz.

30-45 dakika kadar beklettiğiniz maskeyi, yumuşak hareketlerle ve ılık suyla durulayın.

Kurutana kadar şampuan kullanmayın.

(Banyodan çıktıktan sonra, saçlarınızın kremli olması durumu gibi bir nemlilik bırakın.)

Diğer kabaran saçları önlemek için 3 harika maske tarifine buradan ulaşabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:10
  1. Saç
  2. bakım
  3. saç bakımı
  4. Maske
  5. saç maskesi
  6. saç bakım maskesi
  7. kabarık saç
  8. kabaran saç
  9. kabarık saçlar için maske

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Nevşehir ve Kırşehir’de Oda ve Borsaları Ziyaret Etti
    1. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Nevşehir..
    2. Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda..
    3. Dumlupınar’a makine ekipmanları
    4. Hayatının ’Bahar’ında uyuşturucudan..
    5. Van'da uyuşturucu operasyonu
    6. TAV Havalimanlarından 61.3 milyon euro..
    7. Nevşehir Belediyesi mahalleler arası..
    8. Antrenmanda gergin anlar! Karaman..
    9. Kapasite kullanım oranı temmuzda..
    10. Acaba hangi mesleği tercih etsem?
    11. Ödüllü roman Buz Sarayı raflarda
    12. Kas ve eklem hastalıklarında PRP..
    13. Agave bitkisi Likya’nın başkentinde..
    14. Elif’in hayalleri de yükü de büyük
    15. Şişli'de korkutan görüntü! Polis..
    16. Tarımda yeni dönem
    17. En ilginç hırsızlık yöntemi
    18. Bugün hava nasıl olacak? MGM İstanbul,..
    19. Moskova’daki protestolar St...
    20. Reel kesim güven endeksi Temmuz’da..
    21. Türk Eğitim-Sen’den sözleşmeli..
    22. (Özel) Buğday ve arpa üreticisi..
    23. Örgüt propagandası yapan 12 kişiye..
    24. Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf..
    25. Sektörel güven endeksleri açıklandı
    26. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Ülke..
    27. Shell’de Asya Pasifik bölgesi Yiğit..
    28. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi’nde..
    29. İstanbul’un Pagan Çağı, raflarda
    30. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı