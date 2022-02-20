Kabaran saçlara çözüm: Saç kabarmasını önlemek için evde doğal yöntemler

Saç kabarması neden olur?

Saçlar genellikle nemini kaybettikleri için kabarır. Ya da havanın aşırı nemli olmasından dolayı. Hasar görmüş saçların kabarması da daha olasıdır. Eğer saçlarınız kuruduysa veya hasar gördüyse nemli bir ortama çıkar çıkmaz havadaki nemi kapar ve kabarırlar. Sonuçta kontrolden çıkan saçlarınızla uğraşmak zorunda kalırsınız. Kıvırcık saçların daha sık kabarması da genellikle kurumaya yatkın olmalarından, havada nem bulur bulmaz bunu emmelerinden kaynaklanır.

Saç kabarmasını önlemek için doğal yöntemler

Saç kabarması özellikle banyodan sonra çok sık karşılaşılan bir durumdur. İnce telli olan saçlarda elektriklenme, kalın telli olan saçlarda ise kabarma şeklinde kendini gösteren bu problemden kurtulmak için evde yapılan çözümler bulunmaktadır. Kabaran saçlara evde pratik öneriler arayanlar için ilk olarak şampuan seçiminde doğal içerikli olan ve sülfatsız bir şampuan kurtarıcı olacaktır. Kuru tipte olan saçlar nem ihtiyacını havadaki nemden karşılayacağı için kabarması normaldir. Bunu engellemek için nemlendirici özelliği olan saç kremleri kullanılmalıdır. Saç köklerine sürmeden saçın ortasına ve daha yoğun olarak saç uçlarına uygulanmalıdır. Birkaç dakika bekledikten sonra durulanmalıdır. Saçlara iyi bakılması, saç tipine uygun olan şampuan ve krem kullanımı, daha sonrasında ise yine saç tipine uygun evde rahatlıkla hazırlanabilecek bakım maskeleri ile desteklemek oldukça önemlidir. Özellikle duş sonrası kabaran saçlar kişi için en büyük sorundur. Doğal maske, bitkisel yağlar ile bakım yapımı gibi pratik ve çok fazla zaman almayan bu uygulamalar ile düzenli bir bakım sağlanmalıdır.

Saç kabarmasına ne iyi gelir? Evde çözüm

Elektriklenen saçlar için evde bulunan doğal çözümün en kolay hali zeytinyağıdır. Birden çok derde deva olan zeytinyağı bu problem için de en büyük yardımcı olabilir. 1 yemek kaşığı ılık zeytinyağı düzenli olarak haftada bir defa sürekli uygulanmalıdır. Saç derisinin de beslenmesini sağlayan zeytinyağı, saçın boyu ve uçlarına bakım sağladığı gibi elektriklenmeyi de engelleyecektir.

1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, jojoba yağı ve badem yağını karıştırılır. Saç diplerinden uçlarına doğru yumuşak hareketlerle masaj yaparak uygulanır. Elektriklenen saçlar için ve evde doğal bakım için en iyi yollardan bir tanesi de bitkisel yağlardır.

Kabaran Saçlara Bal

Bir litre sıcak su içerisine bir yemek kaşığı kadar bal karıştırılarak eritilir. Banyoda iken son şampuandan sonra yapılmış olan bu su ile durulanıp çıkılmalıdır. Yapış yapış ve ağırlaşmış bir saça neden olacağı gibi bazı düşünceler olsa da, balın mucizevi etkisinin kabaran saçlara mutlaka bir faydası olacaktır.

Elektriklenen ve kabaran saçlarınızla barışmanız için çözüm