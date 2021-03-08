Kabaklama yemeği nasıl yapılır? | Kabaklama yemeği tarifi

Antep mutfağının vazgeçilmezi olan kabaklama yemeği, diğer sulu yemekleri aratmıyor. Farklı bir lezzete sahip olan bu yemeğin, hazırlanışı da bir o kadar pratik. Peki, kabaklama yemeği nasıl yapılır? Kabaklama tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?