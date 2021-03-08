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Kadın - Aile Kabaklama yemeği nasıl yapılır? | Kabaklama yemeği tarifi
Kadın - Aile

Kabaklama yemeği nasıl yapılır? | Kabaklama yemeği tarifi

Antep mutfağının vazgeçilmezi olan kabaklama yemeği, diğer sulu yemekleri aratmıyor. Farklı bir lezzete sahip olan bu yemeğin, hazırlanışı da bir o kadar pratik. Peki, kabaklama yemeği nasıl yapılır? Kabaklama tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:01:00 -
Kabaklama yemeği nasıl yapılır? | Kabaklama yemeği tarifi

Kabaklama tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

4 diş sarımsak, 1 tane büyük soğan, 350 gram kuşbaşı dana eti, 2 kg kabak, 2 su bardağı haşlanmış nohut, 3 su bardağı sıcak su, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1/2 kase sumak ekşisi, 1 çimdik tuz, 1 çimdik karabiber, 1 çimdik pul biber, 1 çimdik kekik, 2 tatlı kaşığı nane, 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kabaklama yemeği nasıl yapılır?

Nohut ve eti ayrı ayrı haşladıktan sonra beklemeye bırakın.

Soğanları yemeklik doğrayıp kabakları da küp şeklinde doğramalısınız.

Geniş bir tencerede soğanları sıvı yağda kavurun. Soğanlar rengini salınca içerisine kabakları ilave edin. Daha sonra salçayı da ekleyin. Biraz da kabakla kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı sıcak su veya varsa dana kemik suyu koyun. Bu şekilde kabakların yumuşamasını beklemelisiniz. Bütün bu işlemleri kısık ateş de gerçekleştirmeniz gerekir.

Kabaklar biraz yumuşayınca nohut ve eti ilave edin. Sarımsakları ise küçük parçalara keserek ilave edin.

Üstünü geçmeyecek kadar su ekleyin. Kısık ateş de pişmeye bırakabilirsiniz.

Kabaklar piştikten sonra sumak suyunu da koyun. Daha sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

Bir tavada zeytinyağını dilerseniz tereyağını kızdırıp içerisine bolca nane koyun ve yemeğin üzerine ekleyin. Afiyet olsun…

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