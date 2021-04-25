Kabak kalye nasıl yapılır?
Kolay kabak yemeği tarifleri | Kabak son derece besleyici ve düşük kalorili sebzelerden biridir. Bu leziz sebze ile pek çok yemek hazırlayabilirsiniz. Bunlardan biri de kabak kalye... Peki, kabak kalye nasıl yapılır? Zeytinyağlı kabak yemeği tarifi
Sağlık için son derece faydalı olan sebzelerden biridir kabak... Bu leziz sebze ile pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. İşte, kabak kalye tarifi
Kabak kalye tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo kabak
- 4 adet domates
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 avuç pirinç
- 1 adet küp şeker
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
Üzeri için:
- Sarımsak
- Yoğurt
- Dereotu
Kabak kalye nasıl yapılır?
Öncelikle kabakları yıkayıp kabuklarını kazıyın. Ardından kabakları uzunlamasına kısa kısa kesin.
Domatesleri ve soğanı doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını alıp kabakları kavurun.
Soğanı da ekleyip karıştırın.
Domates, salça ve baharatları ilave edin.
Sıcak su ve şekeri ekleyip yemeği pişmeye bırakın.
Arzu ettiğiniz yumuşaklığa gelince ocağı kapatın. Bu aradan suyu eksilince sıcak su ilave edebilirsiniz.
Yemeğin servis tabağını alıp soğumasını bekleyin.
Soğuyan kabağın üzerine sarımsak ve dereotu ile hazırlayacağınız yoğurdu gezdirin.
Afiyet olsun.