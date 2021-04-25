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Yemek Tarifleri Kabak kalye nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kabak kalye nasıl yapılır?

Kolay kabak yemeği tarifleri | Kabak son derece besleyici ve düşük kalorili sebzelerden biridir. Bu leziz sebze ile pek çok yemek hazırlayabilirsiniz. Bunlardan biri de kabak kalye... Peki, kabak kalye nasıl yapılır? Zeytinyağlı kabak yemeği tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-25 17:07:00 -
Kabak kalye nasıl yapılır?

Sağlık için son derece faydalı olan sebzelerden biridir kabak... Bu leziz sebze ile pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. İşte, kabak kalye tarifi

Kabak kalye tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo kabak
  • 4 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 avuç pirinç
  • 1 adet küp şeker
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Üzeri için:

  • Sarımsak
  • Yoğurt
  • Dereotu

Kabak kalye nasıl yapılır?

Öncelikle kabakları yıkayıp kabuklarını kazıyın. Ardından kabakları uzunlamasına kısa kısa kesin.

Domatesleri ve soğanı doğrayın.

Bir tencereye zeytinyağını alıp kabakları kavurun.

Soğanı da ekleyip karıştırın.

Domates, salça ve baharatları ilave edin.

Sıcak su ve şekeri ekleyip yemeği pişmeye bırakın.

Arzu ettiğiniz yumuşaklığa gelince ocağı kapatın. Bu aradan suyu eksilince sıcak su ilave edebilirsiniz.

Yemeğin servis tabağını alıp soğumasını bekleyin.

Soğuyan kabağın üzerine sarımsak ve dereotu ile hazırlayacağınız yoğurdu gezdirin.

Afiyet olsun.

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