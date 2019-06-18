Hızlı kilo verip zayıflamak isteyenlerin son günlerde gözdesi kabak detoksu, bu diyet programıyla 3 günde 3 kilo vermeniz mümkün. 3 günde 3 kilo verdirmesiyle meşhur olan kabak detoksu nasıl yapılır? Kabak detoksu neye yarar? Kabak detoksu zayıflatır mı? İşte ayrıntılar...

Kabak detoksu nasıl yapılır?

Oldukça düşük kalorili ve hafif kabak detoksu için, 2 adet orta boy kabağı rendeleyin. Yağsız tavada hafif pişirin. Soğutulduktan sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. İçerisine 2 adet ceviz, arzuya göre dereotu, nane, kırmızıbiber, karabiber, kekik ekleyin.

Kabak detoksu öğle ve akşam yemeği olarak tüketilebilir. Bu detoks ile sabah kahvaltısında mutlaka 2 yumurta ve 1 dilim peynir ile protein; ara öğünlerde toplam 2 adet meyve seçimi ile lif alınmalıdır.

3 gün bunu yapın : Kabak detoksu 3 gün uygulanmalı; hamile, emziren anne ya da kronik hastalığı olanlar uzmanlara danışmalıdır. Kabak detoksu, daha fit ve arınmış bir vücut isteyen kişiler tarafından doğru bir şekilde 3 gün uygulandığında 2-3 kilo vermeyi sağlayabilmektedir.