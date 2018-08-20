KAAN’dan önemli adım
Başarı Holding tarafından üretilen milli cep telefonu markalarından KAAN, iletişimde yerlileşme adımlarına önayak olacak. Marka bu çerçevede şirketler ile birikimlerini ve deneyimlerini paylaşacak.20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:14
N1, A1 ve N2 ürünleri ile bilinen KAAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teknolojik ürünlerde yerli markalara yönelme çağrısının ardından yakın gelecekteki yeni modellerini de satışa sunma tarihlerini öne aldı. Başarı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, öteden beri yerli markaların ve yerli üretimin ekonomiye katkısını önemli gördüklerini söyleyerek, “Bu yönde önemli adımlar atacağız, KAAN ile sektörde yerli cep telefonu markalarının önünü açacağız” dedi.
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