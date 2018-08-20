KAAN’dan önemli adım

N1, A1 ve N2 ürünleri ile bilinen KAAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teknolojik ürünlerde yerli markalara yönelme çağrısının ardından yakın gelecekteki yeni modellerini de satışa sunma tarihlerini öne aldı. Başarı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, öteden beri yerli markaların ve yerli üretimin ekonomiye katkısını önemli gördüklerini söyleyerek, “Bu yönde önemli adımlar atacağız, KAAN ile sektörde yerli cep telefonu markalarının önünü açacağız” dedi.