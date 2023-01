Kaan Sezyum'dan yeni rezillik! Hadi oradan edepsiz

Solak Birgün'ün iflah olmaz AK Parti düşmanı yazarı Kaan Sezyum, içinde bulunduğu bataklıkta debelenmeye devam ediyor...

AK Parti hangi adımı atsa, mutlaka takacak bir kulp bulan Sezyum, bu defa da doğalgaz müjdesini diline doladı. Sezyum, Birgün'deki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hayaller dünyasında yaşayan, yalanlarla kendilerini kaplamış idarecilerimiz sağ olsun ülkemiz yeni yıla süpersonik, hatta hipersonik bir hızla girmiş çok şükür. (...) Her şey çok güzelmiş zaten, biz göremiyoruz haliyle. Geçtiğimiz yıl zaten ayrı bir fantastik geçmişti. Yılın son günlerinde çocuklarla evlenilir mi gibi tartışmalar vardı ülkede. Cemaatler ve tekkelerle yeni kandırılmaların yollarına taş döşeyen idarecilerimiz, çaresizliklerini vatandaşa sıtmayı pazarlarken “hadi yine iyisiniz bugün de ölmediniz” diyor adeta. Zaten uzun vadeli bir planımız yok, zaten her gelecek gün yaşanandan daha iyi olacak derken gitgide çaresizliğin bataklığında, her adımda battıkça batıyoruz. 1 trilyon dolarlık doğalgazımından yediniz mi? (...)"