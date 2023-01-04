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Medya Kaan Sezyum'dan yeni rezillik! Hadi oradan edepsiz
Medya

Kaan Sezyum'dan yeni rezillik! Hadi oradan edepsiz

Solak Birgün'ün iflah olmaz AK Parti düşmanı yazarı Kaan Sezyum, içinde bulunduğu bataklıkta debelenmeye devam ediyor... AK Parti hangi adımı atsa, mutlaka takacak bir kulp bulan Sezyum, bu defa da doğalgaz müjdesini diline doladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 10:41:00 -
Kaan Sezyum'dan yeni rezillik! Hadi oradan edepsiz

Solak Birgün'ün iflah olmaz AK Parti düşmanı yazarı Kaan Sezyum, içinde bulunduğu bataklıkta debelenmeye devam ediyor...

AK Parti hangi adımı atsa, mutlaka takacak bir kulp bulan Sezyum, bu defa da doğalgaz müjdesini diline doladı. Sezyum, Birgün'deki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:   

"Hayaller dünyasında yaşayan, yalanlarla kendilerini kaplamış idarecilerimiz sağ olsun ülkemiz yeni yıla süpersonik, hatta hipersonik bir hızla girmiş çok şükür. (...) Her şey çok güzelmiş zaten, biz göremiyoruz haliyle. Geçtiğimiz yıl zaten ayrı bir fantastik geçmişti. Yılın son günlerinde çocuklarla evlenilir mi gibi tartışmalar vardı ülkede. Cemaatler ve tekkelerle yeni kandırılmaların yollarına taş döşeyen idarecilerimiz, çaresizliklerini vatandaşa sıtmayı pazarlarken “hadi yine iyisiniz bugün de ölmediniz” diyor adeta. Zaten uzun vadeli bir planımız yok, zaten her gelecek gün yaşanandan daha iyi olacak derken gitgide çaresizliğin bataklığında, her adımda battıkça batıyoruz. 1 trilyon dolarlık doğalgazımından yediniz mi? (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Emmi

eceli gelen cami duvarına işermiş.bunun gibi binlerce var hesap sormayan bir devlet var kanun yok ağır ceza alsalar bu kadar çok havlayamazlar bunları kim beslerse beslesin kanun çıkart bak ne oluyor kırmızı ışıktan geçmeyen millet bhaddinide geçemez

adem yaman

hadi ordan zındık mel'un meymenetsiz kininle geber ALLAH göz vermiş görmezsin kulak vermiş duymazsın akıl vermiş idrak etmezsiniz namkörlüğü ilke edinmişsiniz yalancılığın piri olmuşsunuz
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