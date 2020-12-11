Kaan Sarıaydın'dan canlı yayında olay sözler: O isme suikast düzenlenecek

Stratejist Kaan Sarıaydın, ABD'de büyük olayların yaşanacağını söyledi.

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Beyaz TV'de Her Açıdan programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaan Sarıaydın, 'Küreselcilerin adamı Biden'ın karşısında Trump var. Kolay bir adam değil. Ya Biden ya da Trump üzerinde bir suikast senaryosunu hayata geçirecekler. Ama Biden üzerinde denenecek. Biden'a bir şey olmayacak. Burada küreselcilerin amacı Trump'ın etkisini azaltmak. Trump'ın söylemleri sokakları karıştıracak. Bunun önüne geçmek amacıyla yapıyorlar. Bunun devamında ABD'nin nasıl talan edileceğini göreceğiz. Bir sakin olmak lazım. Bana yazıyorlar, 'Hani bir şey olmuyor' diye, kardeşim bir sakin olun. Bunlar yavaş yavaş gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.