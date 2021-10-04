Kaan Sarıaydın tarih verdi! Gündemi altüst edecekler açıklama: Kaos çıkacak

Stratejist Kaan Sarıaydın, küresel çetenin dünya genelinde yeni krizler meydana getireceğini söyledi.

Katıldığı bir Youtube kanalında konuşan Kaan Sarıaydın, Kosova'yı karıştıracaklarını belirtti. Sarıaydın, "Sırplar tarihte yaptıkları katliamları tekrarlamak peşinde. Önümüzdeki günlerde Sırplar, Kosova’da katliam planlarını hayata geçirmiş olabilir. Şimdi Kosova ciddi bir tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Sarıaydın, yeni bir salgın ile karşı karşıya kalacağımızı söyleyerek, "Küresel çetenin en büyük stratejisi halklar ile yönetenleri karşı karşıya getirmektir. Yani amaçları budur. Salgınlar bunları beslemek içindir. Önümüzdeki günlerde herkes grip olacak. Grip salgını ortaya çıkacak. 10 günü bile görmeyecek. Hastaneler tıka basa dolacak. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada yaşanacak. Hatta grip için teste gidenler pozitif çıkacak. Vaka sayılarını 50 bine çıkaracaklar. Yani kaos çıkaracaklar. Kaos , kaos, kaos... İstediklerini yapacaklar. Kapanmalar gündeme gelecek. Bunlar yaşanacak şeyler. İnsanımız dikkatli olsun" dedi.