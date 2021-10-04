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Gündem Kaan Sarıaydın tarih verdi! Gündemi altüst edecekler açıklama: Kaos çıkacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih verdi! Gündemi altüst edecekler açıklama: Kaos çıkacak

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, 10 gün içerisinde dünyada büyük bir kaosun yaşanacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 09:52:00 - 2021-10-04 10:18:32
Kaan Sarıaydın tarih verdi! Gündemi altüst edecekler açıklama: Kaos çıkacak

Stratejist Kaan Sarıaydın, küresel çetenin dünya genelinde yeni krizler meydana getireceğini söyledi.

Katıldığı bir Youtube kanalında konuşan Kaan Sarıaydın, Kosova'yı karıştıracaklarını belirtti. Sarıaydın, "Sırplar tarihte yaptıkları katliamları tekrarlamak peşinde. Önümüzdeki günlerde Sırplar, Kosova’da katliam planlarını hayata geçirmiş olabilir. Şimdi Kosova ciddi bir tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Sarıaydın, yeni bir salgın ile karşı karşıya kalacağımızı söyleyerek, "Küresel çetenin en büyük stratejisi halklar ile yönetenleri karşı karşıya getirmektir. Yani amaçları budur. Salgınlar bunları beslemek içindir. Önümüzdeki günlerde herkes grip olacak. Grip salgını ortaya çıkacak. 10 günü bile görmeyecek. Hastaneler tıka basa dolacak. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada yaşanacak. Hatta grip için teste gidenler pozitif çıkacak. Vaka sayılarını 50 bine çıkaracaklar. Yani kaos çıkaracaklar. Kaos , kaos, kaos... İstediklerini yapacaklar. Kapanmalar gündeme gelecek. Bunlar yaşanacak şeyler. İnsanımız dikkatli olsun" dedi.

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

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Yorumlar

gercek

Birakin artik bu magduriyet oyunlarini, yemiyoruz artik. Yani Turkiyede vakalari durduramayip zaten dunyadada vakalar artiyora getireceksiniz olaylari degilmi? Nerde bizim yerel asi hani?
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Parisa

Sen de kına yakarsın felaket tellalı. Şu adamları niye hesaba alırsınız bilmem. Modern çağın çakma müneccimleri
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