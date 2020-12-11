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Biyografi Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptırım yapamayacaklarını ifade eden Kaan Sarıaydın, AB’deli liderlere halk öyle yakın bir zamanda çok büyük hesap soracağını ve sözde o liderlerin yok olacaklarını iddia etti. Sarıaydın, AB’nin yıkılacağını da söyledi. Kaan Sarıaydın, “Ya Biden ya da Trump üzerinde bir suikast senaryosunu hayata geçirecekler.” iddiasında bulundu. Peki Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:54:00 - 2020-12-11 16:05:06

Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın, 17 Eylül 1970 tarihinde Ankara’da doğdu. Üniversite için yurt dışına giden Kaan Sarıaydın, Ekim 1991 ve Haziran 1996 tarihleri arasında Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt Main, Germany İşletme bölümünü tamamladı. Eğitim hayatını başarı ile bitirdikten sonra kariyer hayatına ilk olarak Amerikan Menkul Kıymetler Satış Departmanında asistan olarak yer aldı.

Kaan Sarıaydın, 1998 yılında Alman Menkul kıymetleri için trader olarak çalıştı. 2001 senesinde ise Lehman Brothers International Limited, Londra Alman, İsviçre, Belçike, Avusturya ve EASDAQ menkul kıymetleri için trader yani piyasa yapıcı olarak çalıştı. Daha sonra 4 yıl boyunca Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı, Avrupa Bankaları sektörü için birim yöneticisi olarak görev alan Kaan Sarıaydın, 2006 yılında MSPS Yetkili Yönetici ve tüm Avrupa için portföy traderı ve 2007 yılında ise GPS Yetkili Yöneticisi ve tüm Avrupa ve ABD için portföy traderı olarak görev aldı.

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