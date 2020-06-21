KAAN: Pandemi krizini başarılı yönettik

Salgını güçlü sağlık sistemi ve önlemlerle kısa sürede kontrol altına alarak olası mali kayıpların önüne geçildiğini vurgulayan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, “Bu süreçte gördük ki gelişmiş ülkelerdeki sözde demokrasi, insan hakları ve yaşam hakkına saygı gibi kriterler sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerindeki kırılganlıklar nedeniyle sadece söylemde kaldı” diye konuştu.

Kademeli normalleşme

“Krizin kaynağı hastalığın kendisidir” diyen Abdurrahman Kaan şu değerlendirmeyi yaptı: “Hastalık tamamen geçene kadar krizde normalleşme kademeli olarak sağlanacaktır. Bunu net veri olarak almalıyız. Yani temkinli harekete devam. Mali durumu, çok daha yüksek ülkeler daha geniş paketler ile süreç yönetimi yaptılar. Ancak bu ülkelerdeki salgının yaygınlığı bu kez sisteme verdikleri destekleri de kara delik gibi yutmaktadır. Amerika buna bir örnektir. Paket büyüklüğü ile salgın boyutu aynı oranda ilerlediği için mali kayıplar gelişmiş ülkelerde de hemen hemen aynı düzeyde çıktıları oldu. Elbette onların destek büyüklüklerindeki farklılık krizden çıkma hızlarının artmasında önemli bir etken olacaktır lakin bu kez onları bekleyen sektörel daralma ve sıkı mali politikalar ile ilerleyen süreçte zorlanacaklardır. Kısaca, milli gelirleriyle orantılı olarak salgın için harcadıkları para ve ayırdıkları kaynak arttıkça bu ülkelerin ilerleyen süreçte daha sıkı bir mali disipline gidecekleri de açıktır. Böylece ticaret yaptığımız ülkelerdeki daralma ve buralardaki firmaların mali durumları da bizim ticaretimizi ve normalleşme sürecimizi doğrudan etkileyecektir.”

MÜSİAD üyeleriyle milletinin yanında

11 bini aşan üye sayısı ve geniş üye profili ile sahada en yaygın sermaye örgütü olduklarını söyleyen Kaan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında Türkiye sevdalısı üyelerimizle birlikte toplamda 125 milyon lira destekle milletimizin yanında olduk. Buna ek olarak, üyelerimize MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı uygulamamıza bağışta bulunma çağrısında bulunduk. Bu doğrultuda sıkıntıya giren üyelerimize maddi kaynak oluşturduk. Ayrıca tüm Türkiye ve şubelerimizin bulunduğu ülkelerde, 98 bin adet gıda yardım kolileri hazırlayarak yurtiçinde Vefa Destek Grupları, yurtdışında ise Kızılay üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” bilgisini verdi. Kredi maliyetlerindeki düşüşün sevindirici olduğunu da dile getiren Kaan, faizsiz bir sistemin ve alternatif fonlama ve destek modellerinin her zaman arkasında durduklarını vurguladı.