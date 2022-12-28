Kaan Kavaloğlu: “Hep birlikte Türkiye turizmi için çalışacağız”

“Biriz ve dirayetliyiz” mottosu ile AKTOB Olağan Genel Kurulu’nda birlik ve beraberlik mesajları veren Kaan Kaşif Kavaloğlu, aynı çizgide TGA seçimlerinde de başarıyı yakaladı. Deneyimli turizmci, Kaş’tan Hatay’a kadar her bölgeden büyük destek gördü. Seçim sonucunda Kavaloğlu, 309 oy ile Türkiye genelindeki 20 aday arasında Akdeniz Bölgesinde en fazla oy alan aday oldu.



Konu hakkında bir açıklama yapan Kavaloğlu, TGA Yönetimine küçük-büyük ölçekli otel demeden çok büyük bir destekle girdiğini söyledi. TGA’nın Türkiye turizmi için önemli bir kurum olduğunu kaydeden Kavaloğlu, “Biz turizmciler uzun yıllar otellerimizle turizm adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Turizmci kimliğimizin yanında bir de STK kimliğimiz bulunuyor. Bunu da tamamen gönüllülük çerçevesinde yapıyoruz. İşimizden ve özel hayatımızdan zaman ayırarak bölgemiz ve Türkiye turizmine katkı sağlamak için tamamen gönüllü bir şekilde çaba harcıyoruz. TGA da bizim için bir ülke meselesidir. Ülkemize hizmet etmek adına bu kurum çatısı altında TGA ve dolayısı ile Türkiye turizmine katkı koymak adına adaylığımızı açıkladık ve büyük bir destekle TGA Yönetim Kurulu’na seçildik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Seçim döneminde küçük otel-büyük otel kavramları ile bir mağduriyet ortamının yaratıldığını belirten Kaan Kavaloğlu bu konuda ise şu açıklamayı yaptı: “TGA yönetimine büyük, küçük otel demeden tüm otellerin verdiği bir destekle giriyorum. Akdeniz Bölgesi’nde Kaş’tan Hatay’a kadar çok yoğun bir destek gördük. Bu destek beni çok mutlu etti. Ancak gerek AKTOB seçimleri gerekse TGA seçimleri süresince bir mağduriyet ortamı varmış gibi açıklamalar yapılarak küçük ve büyük otellerin birbirinden ayrıştırılmak istendiğini gördüm. Turizm için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği dönemlerde yapılan bu ayrıştırma çabalarının sektöre hiçbir katkısı yoktur. AKTOB seçimlerinde olduğu gibi TGA seçimlerinde de küçük otellerden de büyük bir destek gördük. Şu ana kadar hiçbir ayırım yapmadan çalıştık. Geçmişten günümüze en zorlu dönemleri birlik ve beraberlik içinde atlattık. Bundan sonra da ayrışmadan yolumuza devam edeceğiz.”



TGA çatısı altında bölgelerimizi ve otellerimizi temsil etmekten büyük onur duyacağını söyleyen Kaan Kavaloğlu, açıklamalarını şöyle noktaladı: “Diğer turizmci arkadaşlarımız Ahmet Özden ve Şükrü Cimrin ile TGA’da Türkiye turizminin lokomotifi olan Akdeniz Bölgesi’ni temsil edeceğiz. TGA’ya seçilen diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Hep birlikte Türk turizminin gelişmesi ve tanıtılması için çaba harcayacağız.”