Kaan Ayhan neden Süper Lig'e gelmedi? İşte cevabı...

Galatasaray’ın transferine çok yaklaştığı Kaan Ayhan için Sassuolo teknik direktörü Alessio Dionisi, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.

Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan konusundaki gerçek ortaya çıktı.

Bonservisi Sassuolo'da bulunan milli futbolcu için Okan Buruk ve Ceyhun Kazancı'dan açıklama gelmesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

Milliyet'in haberine göre; Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi, Kaan Ayhan’dan memnun olduğunu, takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; bunun üzerine Sassuolo sadece çok iyi bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakma, aksi takdirde kesinlikle göndermeme kararı aldı.

Dionisi’nin oyuncuyu kadroda aktif olarak değerlendirme düşüncesi de, kiralık transfer seçeneğinin önünü tıkayan diğer faktör oldu.

Ne dediler?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Kaan Ayhan'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Ceyhun Kazancı milli savunmacının transferinin zor olduğunu belirtmiş ve "Sassuolo, Kaan Ayhan için 6-7 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın Kaan Ayhan'a ilgisini doğrulayan isim Okan Buruk olmuştu.

Okan Buruk, Kaan Ayhan için transfer görüşmelerinin devam ettiğini belirtmiş ve "Yapacağımız transferler var. Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor. Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz" demişti.

Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla 4 maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.