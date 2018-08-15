K. Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve Kuzey Irak kırsalında eğitim gördükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen S.E. isimli teröristi ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen M.T. ve A.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından terörist S.E. ve M.T. ile A.Ş. adliyeye sevk edildi.