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Spor Juventus'un yıldız oyuncusu: Pahalı kıyafet giymediğim için bana gülüyorlar
Spor

Juventus'un yıldız oyuncusu: Pahalı kıyafet giymediğim için bana gülüyorlar

Juventus'un Hollandalı genç stoperi Matthijs de Ligt, pahalı kıyafet tercih etmediği için takım arkadaşlarının kendisi ile dalga geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:50:00 -
Juventus'un yıldız oyuncusu: Pahalı kıyafet giymediğim için bana gülüyorlar

Juventus'un 85 milyon euro'luk genç stoperi Matthijs de Ligt, kıyafet tercihleri nedeniyle eleştirildiğini söylerken sahnenin yıldızı olmadığını, sahanın yıldızı olmayı tercih ettiğini söyledi.

De Volkskrant'a konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Daima olduğum gibi giyiniyorum. Lüks tasarımcıların kıyafetlerine hayran değilim. Ben kendimim. Beni özel bir kıyafetle göremeyeceksiniz. Ben futbolcuyum ve sahanın yıldızı olmak istiyorum." dedi.

Kıyafet tercihleri nedeniyle Juventus'ta bazen kendisine güldüklerini belirten De Ligt, "Bazen kulüpte giydiklerim yüzünden bana gülüyorlar ama umrumda değil. Davranışımdan ve giydiklerimden iyi hissettiğim sürece memnunum. En önemli şey sahada iyi performansı göstermektir, o durumda insanlar size belirli kıyafetleri giydiğiniz zamandan çok daha saygı duyar." diye konuştu.

"İtalya'da futbolcular ortalamanın üstünde görülüyor"

Hollandalı yıldız ülkesindeki futbolcu algısıyla İtalya'dakinin farklı olduğunu vurgulayarak, "Hollanda'da sadece futbol oynayan bir çocuktum. İtalya'da ise futbolcular ortalamanın üzerinde görülüyor. Takdir edilmekten hoşlanıyorum ancak Hollanda'da bu kadar çok yaklaşılmadan dolaşmak da güzel!" dedi.

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