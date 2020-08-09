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Spor

Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcısını buldu. Uzun yıllar Juventus'ta forma giyen efsane futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'un yeni teknik direktörü oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 08:54:00 -
Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu

Serie A’yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon’a elenmesinin ardından Maurizio Sarri’nin görevine son vermişti.

Vakit kaybetmeden hoca arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, eski oyuncuları Andrea Pirlo ile anlaştı. Yönetim 41 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, "Pirlo'nun bu takıma önderlik edeceğine dair tam bir inancımız vardır. Tecrübesiyle yeteneklerle dolu bu takımı başarılara taşıyacaktır." denildi.

Pirlo, 10 gün önce Juventus U23 teknik direktörlüğü görevine getirilmişti.

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