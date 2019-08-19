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Juventus'ta Sarri'nin zatürre olduğu açıklandı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:20
Juventus'ta Sarri'nin zatürre olduğu açıklandı


ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin zatürre olduğu duyuruldu.

Ligde 2019-2020 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Juventus Kulübü, teknik direktörünün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sarri'nin geçen hafta boyunca kendisini etkileyen grip nedeniyle hafta sonunu dinlenerek geçirdiği ancak bugün takımının başında antrenmana çıkamadığı belirtildi.

Sarri'nin bugün tesislere gelerek yardımcılarını yapılacak çalışmalar konusunda koordine ettiği ifade edilirken, öğleden sonra yapılan testler sonucunda kendisinin zatürre olduğunun anlaşıldığı ve buna yönelik özel tedaviye başlandığı aktarıldı.

Serie A'da son 8 senedir şampiyon olan Juventus, yeni sezonun açılış maçında 24 Ağustos Cumartesi günü Parma'ya konuk olacak.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:20
  1. Juventus
  2. Maurizio Sarri
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