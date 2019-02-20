İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Alman futbolcusu Sami Khedira’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

İtalyan ekibi Juventus’ta Khedira şoku yaşanıyor. Serie A’da lider konumda bulunan Juventus, deneyimli futbolcusu Sami Khedira’nın yaşadığı kalp ritmin bozukluğu sebebiyle tedaviye alındığını ve bu süreçte 1 ay boyunca görev alamayacağını açıkladı. Torino ekibinde dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon sakatlıklardan dolayı toplamda 13 maç forma giyemedi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 aylık dönemde de Serie A’da sırasıyla Bologna, Napoli, Udinese, Genoa müsabakaları, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu’nda ise Atletico Madrid ile oynanacak olan iki maçta da takımını yalnız bırakacak.

Khedira, bu sezon Juventus formasıyla oynadığı 15 maçta 3 gol kaydetti.