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Spor Juventus zirveden kopuyor
Spor

Juventus zirveden kopuyor

Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Juventus, liderlikte ağır yara aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 05:57:00 -
Juventus zirveden kopuyor

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Deplasmanda öne geçen Juve, üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede son şampiyona 49. dakikada Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Ev sahibi takımın cevabı ise 77'de Antonin Barak ile geldi.

Bu sonucun ardından Juventus son iki deplasman maçından 1 puan çıkarabildi.

Juve'de Merih Demiral ve Verona'da ise Koray Günter karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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