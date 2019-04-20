Juventus üst üste 8. kez şampiyon - Fiorentina'yı 2-1 yenen Juventus, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti- Cristiano Ronaldo, İngiltere ve İspanya'nın ardından İtalya'da da şampiyonluğa ulaşan ilk futbolcu oldu



ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenen Juventus, üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaştı. Serie A'nın 33. haftasında, açık ara puan farkıyla lider konumdaki Juventus, orta sıralarda yer alan Fiorentina'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, Nikola Milenkovic'in golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 37. dakikada Alex Sandro'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fiorentinalı German Pezzella'nın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Juventus, kalan bölümde skor avantajını koruyarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Ligin bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Napoli'nin 20 puan önüne geçen Juventus, üst üste 8'inci, toplamda ise 35'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.