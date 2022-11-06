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Spor Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 13.haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Juventus-Inter maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 14:21:00 -
Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 13.hafta maçlarını yakından takip ediyor. Peki, Juventus-Inter maçı saat kaçta?

Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Juventus bu akşam Inter’i konuk edecek. Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak?

Juventus-Inter muhtemel 11’ler:

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

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