Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A’nın 13.haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Peki, Juventus-Inter maçı hangi kanalda?
İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 13.hafta maçlarını yakından takip ediyor. Peki, Juventus-Inter maçı saat kaçta?
Juventus-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Juventus bu akşam Inter’i konuk edecek. Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak?
Juventus-Inter muhtemel 11’ler:
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik
Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko