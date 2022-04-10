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Spor Juventus geriye düştüğü maçı kazandı
Spor

Juventus geriye düştüğü maçı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Juventus, Cagliari'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 03:45:00 -
Juventus geriye düştüğü maçı kazandı

Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, kümede kalma mücadelesi veren Cagliari'ye konuk oldu.

Unipol Domus Stadı'ndaki maçta ilk golü ev sahibi ekip, 10. dakikada Joao Pedro ile buldu: 1-0. Bu golden sonra Juventus gol için baskısını artırdı ve devre bitmeden 45. dakikada Matthijs De Ligt ile beraberliği sağladı: 1-1.

Siyah-beyazlı konuk takıma galibiyeti getiren golü ise 75. dakikada Dusan Vlahovic attı: 1-2.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus, geriye düştüğü maçta Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Juventus, puanını 62'ye çıkardı ve 4. basamaktaki yerini korudu.

Ev sahibi Cagliari ise haftayı puansız kapattı ve 25 puanla 17. sırada kaldı. Cagliari, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

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