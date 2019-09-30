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Juventus Bayer Leverkusen maçını şifresiz nasıl izlerim?

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Juventus sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi futbol severler maçı şifresiz verecek kanalları araştırıyor. Peki, Juventus Bayer Leverkusen maçını şifresiz nasıl izlerim? İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:26
Juventus Bayer Leverkusen maçını şifresiz nasıl izlerim?

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Juventus sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi futbol severler maçı şifresiz verecek kanalları araştırıyor. Peki, Juventus Bayer Leverkusen maçını şifresiz nasıl izlerim? İşte detaylar...

Juventus Bayer Leverkusen maçını şifresiz nasıl izlerim?

Juventus Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi maçı yarın saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 3'den naklen yayınlanacak. Maçı şifresiz verecek kanal bilgisi şuan için bulunmamaktadır.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 23:26
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