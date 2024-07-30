  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kassam'dan tarihi mesaj: Sizler görevi tamamlayacaksınız

Türkiye sessiz sedasız yapıyordu! Rusya yine karşımıza çıkıyor, o savaş uçağına rakip olacaklar

Çin'in hamlesi petrol fiyatlarını vuracak! Daha önce bunu başaran olmadı

Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu

Herkesi ifşa eden isim 'BAYKAR hakkında bunu yazmazsam olmaz' dedi! Ödedikleri vergi miktarını açıkladı

Katil İsrail'den skandal NATO ve Türkiye çağrısı

Türkiye'de 20 milyar ton rezerv var ama gidip Rusya'dan istiyorduk! Muğla'dan flaş haber geldi

Erdoğan’ı Saddam fotoğrafıyla tehdit etmişlerdi! Rusya'dan İsrail'i sarsacak cevap geldi

Katil İsrail'in Refah planı deşifre oldu

Katil İsrail, Lübnan'da İHA saldırısı düzenledi
Gündem Justin Bieber'in Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada viral oldu!
Gündem

Justin Bieber'in Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada viral oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 11:04:00 - 2024-07-30 11:15:21
Justin Bieber'in Osmaniyeli çocuk paylaşımı! Sosyal medyada viral oldu!

ABD'li şarkıcı Justin Bieber'ın, baba olmayı beklediği şu günlerde yaptığı Osmaniyeli çocuk paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

Şu sıralar baba olmak için gün sayan Justin Bieber'ın Instagram hesabındaki paylaşımı gündem oldu.

293 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı, Osmaniye’de bir düğünde dans eden bir çocuğun videosunu yayınladı. Çocuğun videosunu Key Glock'un mixli şarkısıyla paylaşan Bieber'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

AĞABEYİYLE DÜĞÜNLERE GİDİYOR

Osmaniyeli 8 yaşındaki Ahmet Aygün, videosunu paylaşan şarkıcı Justin Bieber ile tanışmak istiyor. Düziçi ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 kardeşten en küçüğü Ahmet, müzisyen olan ağabeyiyle düğünlere gidiyor.

Dans etmeyi çok seven Ahmet'in, bir düğünde oyun havası oynadığı görüntü yerel sanatçı Emrah Türkoğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Key Glock’un şarkısıyla mixlenerek yayınlanan videonun dünya çapında paylaşılmaya başlanması üzerine Ahmet'in ailesine ve videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu'na çok sayıda mesaj geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Aygün, AA muhabirine videonun bu kadar çok paylaşılmasına çok sevindiğini söyledi.

"JUSTIN BIEBER'İN PAYLAŞMASINA ŞOK OLDUM"

İlerleyen zamanlarda kendisi de Bieber gibi ünlü olmak istediğini anlatan Aygün, "Oynamayı çok seviyorum. Gittiğim düğünlerde oynarım. İnsanlar oynamamı çok seviyor ama bazen de nazar oluyor." diye konuştu. Aygün, Justin Bieber'in paylaştığı videoyu izlediğini ve çok beğendiğini belirterek, "Günün birinde Justin Bieber ile tanışmayı isterim." dedi.

Videoyu paylaşan Emrah Türkoğlu da Ahmet'in ağabeyi ile çalıştıklarını ve bazen düğünlere Ahmet'in de geldiğini söyledi.

Ahmet'in oyun havalarında çok güzel dans ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet çok yetenekli bir çocuk, müzik kulağı da çok iyi. Paylaştığım video Instagramda 13 milyon kez izlenmiş. Güzel bir duygu. Paylaşımımı Justin Bieber'in paylaşmasına şok oldum. Gurur duyduk tabii, mutluyuz. Bunlar güzel şeyler."

Şarkıcı son olarak, Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününde sahne almıştı.

Sanatçı verdiği bu özel konserden tam 10 milyon dolar kazandı.

Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu belirtileri neler?
Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu belirtileri neler?

Aktüel

Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu belirtileri neler?

Justin Bieber videosunu paylaşmıştı! 'Sofi Ömer'e teklif yağıyor
Justin Bieber videosunu paylaşmıştı! 'Sofi Ömer'e teklif yağıyor

Yaşam

Justin Bieber videosunu paylaşmıştı! 'Sofi Ömer'e teklif yağıyor

Justin Bieber, Batı ahmaklığını tescilledi
Justin Bieber, Batı ahmaklığını tescilledi

Dünya

Justin Bieber, Batı ahmaklığını tescilledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23