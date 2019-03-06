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Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el ovuşturarak bekliyorlar

Adana'da açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "31 Mart'ı el ovuşturarak farklı umutlarla bekleyenler var" dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:22
Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el ovuşturarak bekliyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "31 Mart'ı el ovuşturarak farklı umutlarla bekleyenler var. İnşallah o kara planı kuranların, ülkemize yönelik tuzak kuranların tüm oyunlarını yine milletimiz her dönemde olduğu gibi bozacak." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı kapsamında meclis üyeliği aday listelerinin ortak hazırlandığını belirterek bu konuda partilerinin dört adaydan birinin kadın ve genç olmasına hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Mart'ta "Büyük Adana Mitingi" düzenleyeceklerini belirten Sarıeroğlu, büyük bir coşkuyla mitingi gerçekleştireceklerini vurguladı.

"31 Mart'ı el ovuşturarak bekleyenler var"

Sarıeroğlu, Türkiye ve Adana ile ilgili büyük hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu ifade ederek "31 Mart'ı el ovuşturarak farklı umutlarla bekleyenler var. İnşallah o kara planı kuranların, ülkemize yönelik tuzak kuranların tüm oyunlarını yine milletimiz her dönemde olduğu gibi bozacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. İnşallah, milletimiz fırsat vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk yerel seçiminde Cumhur İttifakı olarak 81 ilde çok güçlü bir sonuç almayı beklediklerini dile getiren Sarıeroğlu, 82 milyon vatandaşın refahı ve huzuru için 16 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarına dikkati çekti.

"Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız"

Sarıeroğlu, şimdi daha fazlasını yapmanın zamanı olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşaat sürecimiz tamamlandı. Artık ince işçilikle çok daha farklı çalışmalarla AK Parti'nin geçmiş dönemlerde olduğu gibi o süreçlerini sürdüreceğiz. 4,5 sene seçim olmaması, her şeyin çok rahatlıkla istişare edilerek, ortak akılla, vatandaşlarımızın sesine tam olarak kulak verip onların taleplerini masaya yatırarak dolu dolu reformlar yapabilme imkanı demek. İnşallah, hem yerel hem ulusal düzeyde bu kalkınma hamlelerimizle yeniden reform süreciyle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz."

Adana için çok şey yapmak istediklerini ifade eden Sarıeroğlu, hayalleri olan ilçe, büyükşehir ve hükümet uyumunun sağlanması konusunda Cumhur İttifakı'nın bir fırsat olduğuna söyledi.

"16-0'ı hedefliyoruz"

Sarıeroğlu, Adana'da topyekun kalkınma istediklerinin vurgulayarak "O yüzden 16-0'ı hedefliyoruz. Güçlü bir şekilde çalışmalarımızı yapıp 16-0 ile 31 Mart akşamı zaferle çıkacağız. Buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Partililerle görüşmenin ardından Sarıeroğlu, esnaf ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:22
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  4. Cumhur İttifakı
  5. Jülide Sarıeroğlu
  6. AK Parti

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 dk önce
    31Mart 'ı , Ellerini Ovuşturarak Bekleyenler. Hezimete Uğrayacaklar. Hiç Şüphesiz. Yine Başaramayacaklar.
  • SalihSalih20 dk önce
    selamünaleyküm yahu bu hanımefendi AK parti ve Tayyip karşıtı değil miydi ben bu işi çözemedim anlayan varsa anlatsın ben de anlayayım

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