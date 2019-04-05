Julian Assange, yaşadığı Büyükelçilik binasından çıkarıldı mı?

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürüldü.

"Bir yolsuzluğun üstü örtülmek isteniyor"

Wikileaks'in blog sitesindeki açıklamada ise bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir off shore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunuldu.

Açıklamada, Assange'nin avukatı Carlos Poveda'nın "INA Belgeleri olarak adlandırılan Moreno hakkındaki iddialara ilişkin sızıntılarla müvekkilinin bir ilgisinin bulunmadığını, zira artık Wikileaks'in editörü olmadığını" dile getirdiği de belirtildi.

İddia yalanlandı

Adının açıklanmasını istemeyen Ekvadorlu üst düzey bir yetkili, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun şahsi görüşmelerinin gizlice dinlenmesine öfkelendiğini, öte yandan Wikileaks'in "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu yönde bir karar alınmadığını söyledi.

Wikileaks'e tepki

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, üç gün önce yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, özel görüşmelerini ve telefon konuşmalarını gizlice dinlemek, yıllar önce Avrupa'da çekilen kendisinin ve ailesinin fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçlamıştı.

Dışişleri açıklama yaptı

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "belgeyle desteklenmeyen dedikodular, teoriler veya varsayımlar üzerine yorum yapılmayacağı" ifade edildi.

Assange 6 yıldır büyükelçilikte yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

WikiLeaks'in Afganistan ve Irak savaşlarına dair yayınladığı gizli belgeler nedeniyle, Assange‘ın ABD'de sırrı ifşa etme suçundan mahkeme önüne çıkarılabileceği ve böyle bir durumda müebbet hapis cezasına çarptırılma olasılığının bulunduğu belirtiliyor. Diğer yandan İngiltere de, Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak kefalet yükümlülüklerine aykırı davrandığını öne sürdüğü Assange'ı tutuklamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.