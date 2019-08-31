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Judoda zirve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

Sakarya’da düzenlenen9.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:07
Judoda zirve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

Sakarya’da düzenlenen9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvasında İzmir Büyükşehir Belediyespor erkek ve kadınlarda şampiyonluğu elde etti. İzmirli sporcular 14 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 9. kez düzenlenen Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvasında büyük bir başarıya imza attı. 9 ayrı ülkeden ve Türkiye’nin 30 ilinden 930 sporcunun katıldığı turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyükler Kategorisinde hem erkek hem de kadınlarda takım şampiyonluğunu elde etti.


Yarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyespor adına katılan sporculardan 44 kiloda Dilan Doğan, 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Habibe Vardar, 63 kiloda Yağmur Doğan, 60 kiloda Salih Güneş, 66 kiloda Burak Mecit ve 81 kiloda Mehmet Emin Aslan altın madalya kazandı. 52 kiloda Çiçek Tatar, 57 kiloda Zeynep Ekin, 78 kiloda Ebru Uzunkaya, 73 kiloda Abdülmecit Tunç, 81 kiloda İbrahim Şimşek ve 60 kiloda Süleyman Alasya ikincilik kürsüsüne çıkarken, 81 kiloda Mustafa Menevşe ise bronz madalyanın sahibi oldu.



“Türkiye’nin en iyi altyapı markasıyız”


Sakarya’dan kupa ve madalyalarla dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Başantrenörü Mesut Kapan, “Yurtiçi ve yurtdışındaki başarılarımız her zamanki gibi devam ediyor. Biz Türkiye’nin en iyi altyapı markasıyız. Sakarya’da erkek ve kadın takımlarımızla şampiyonluk elde ettik. Derece yapan tüm sporcularımızı kutluyorum. Daha iyilerini yapmak için çok çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:07
  1. doğa

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