Judoda Türkiye Şampiyonası sona erdi - Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası tamamlandı



SAMSUN (AA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 61 ilden 324'ü kadın, toplam 803 sporcu katıldı. Şampiyonada kadınlarda, 40 kiloda Ecre Alayıldız, 44 kiloda Merve Azak, 48 kiloda Buketnur Karademir, 52 kiloda Mevheş Şahinoğlu, 57 kiloda Özlem Yıldız, 63 kiloda Mediha Yeksan, 70 kiloda Şeydanur Aydın, +70 kiloda Hilal Öztürk şampiyon oldu. Erkeklerde ise 50 kiloda Uluer Göç, 55 kiloda Berat Bahadır, 60 kiloda Mehmet Ali Demirel, 66 kiloda Hüseyin Çetinkoz, 73 kiloda Hüdayi Özgürbüz, 81 kiloda Ata Demirtaş, 90 kiloda Ayberk Tiyek, +90 kiloda Münir Ertuğ birinciliği elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.