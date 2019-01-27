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Judoda Türkiye Şampiyonası sona erdi

- Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

27 Ocak 2019 Pazar 15:11
Judoda Türkiye Şampiyonası sona erdi


SAMSUN (AA) - Türkiye Judo Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 61 ilden 324'ü kadın, toplam 803 sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda, 40 kiloda Ecre Alayıldız, 44 kiloda Merve Azak, 48 kiloda Buketnur Karademir, 52 kiloda Mevheş Şahinoğlu, 57 kiloda Özlem Yıldız, 63 kiloda Mediha Yeksan, 70 kiloda Şeydanur Aydın, +70 kiloda Hilal Öztürk şampiyon oldu.

Erkeklerde ise 50 kiloda Uluer Göç, 55 kiloda Berat Bahadır, 60 kiloda Mehmet Ali Demirel, 66 kiloda Hüseyin Çetinkoz, 73 kiloda Hüdayi Özgürbüz, 81 kiloda Ata Demirtaş, 90 kiloda Ayberk Tiyek, +90 kiloda Münir Ertuğ birinciliği elde etti.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:11
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