Judoda Türkiye birincisi oldu, hedefi Balkanlarda dereceye girmek

Anadolu Gençlik Derneği tarafından yürütülen gençlik çalışmalarına katılan 12 yaşındaki Muhammed Furkan Özkan, judo dalında Türkiye birincisi oldu. Türkiye şampiyonu Özkan’ın yeni hedefi Türkiye’yi Balkanlarda en iyi şekilde temsil etmek.

Batman Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi olan 12 yaşındaki Muhammed Furkan Özkan 5 kardeşten 3. çocuk olarak dünyaya geldi. Okulundaki derslerinde oldukça başarılı olan Özkan, judoda minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olması ailesinde büyük bir sevinç oluşturdu. Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek olan Özkan, “Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak Batman’a geldim. İnşallah Türkiye birincisi olduğum gibi Balkanlarda da şampiyonluğu elde edeceğim. 5-7 Temmuz’da minikler kategorisinde yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda Allah’ın izniyle hocamla beraber gidip şampiyonluğumuzu alıp geleceğiz” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Lokman Özkan, Muhammed Furkan Özkan’ın Balkanlarda Türkiye’yi temsil edeceğini ve şampiyon olacağına inandığını söyledi. Özkan, “Bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de 81 ilde ve 600’e yakın ilçede gençlik çalışması yürüten gençlik teşkilatıyız. Tabii bizler gençlerle ilgili maddi, manevi çalışmaların yanında bir de sportif çalışmalar yürütmekteyiz. Bunun en son örneği yeni açmış olduğumuz spor kulübümüzün bünyesinde Muhammed Furkan kardeşimiz 50 kiloda kendi yaş grubunda Türkiye birincisi oldu. İnşallah önümüzdeki hafta bizleri Balkanlarda ülkemizi temsil edecek ve inşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyonluklar elde edecektir” diye konuştu.

“Gençler bizim geleceğimizdir”

Amaçlarının ailelerine, yaşadığı topluma hayırlı fertler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Özkan, “Çünkü gençler bizim geleceğimizdir, geleceğimizin teminatıdır. Bir toplum gençlerle vardır. Eğer gençler donanımlıysa ve gençler kendilerini yetiştirmişse o toplum o ülke ayakta duracaktır. Biz bu inançla bu çalışmaları yürütme gayesi içerisindeyiz. İnşallah buna benzer çalışmalarımız devam edecektir. Tabii bizim başka bir arkadaşımız da Türkiye 3.’sü olmuştur. Gönül isterdi ki o da burada olsun. Herhalde program yoğunluğundan dolayı gelemedi. İnşallah Balkan şampiyonasından sonra dereceler elde edecek bu kardeşimizle beraber tekrar sizinle bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.